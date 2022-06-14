美國一名曾在部落格大談「如何謀害親夫」（How To Murder Your Husband）的言情小說作家，因殺害配偶罪名成立，今天遭判終身監禁。

法新社報導，西北部俄勒岡州（Oregon）法官宣判，71歲的南西．布羅菲（Nancy Crampton Brophy）25年內不得假釋。

在1個月庭審期間，陪審團聆聽南西如何從線上拍賣與購物網站電子海灣公司（eBay）購買1把槍殺害丈夫，以獲得數十萬美元壽險理賠。

那把她聲稱為撰寫小說進行研究而購入的凶器，從未被尋獲。

南西夫婿丹尼爾．布羅菲（Daniel Brophy）的遺體2018年6月在他生前任職的烹飪學院教室地板上被人發現，他身中兩槍。烹飪學院現已關閉。

監視器拍到南西當時開車出現在事發地點附近。她聲稱不記得去過那裡，但推測自己可能為了要給新小說找靈感而到過附近。

南西曾出版「嫁錯郎」（The Wrong Husband，暫譯）、「不對的愛人」（The Wrong Lover，暫譯）等「錯誤從未如此美妙」（Wrong Never Felt So Right，暫譯）系列小說。

她否認犯案，堅稱雖然與丈夫為錢爭吵多年，但沒有殺害對方的理由。她的律師上個月表示，將會提出上訴。

南西在庭審期間曾向檢察官爭論說：「動機何在？我問你。」

「編輯會笑你說，我認為你的故事需要編得更好一些，這當中漏洞百出。」

南西在部落格的貼文「如何謀害親夫」現在仍可登入閱讀，內容討論到擺脫配偶的方法和動機，像是可以因此拿到錢、使用槍枝等等。不過她提到，用槍「聲音大、凌亂，而且需要些技巧」。

她寫道：「但我對謀殺的理解是，人被逼到一個程度，都會有殺人的念頭」。