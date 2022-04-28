一名男子因為上戰場打仗，戰後回家發現妻子另外有人，還生了一個女兒，精神因此崩潰，把女兒當作妻子一樣喜愛。榮興客家劇團將文學家鍾肇政小說搬上舞台，推出客家戲《中元的構圖》，描述主角阿木歷經戰爭後的餘生，過著失序而瘋狂、遊魂般的日子，點出戰爭的殘酷。

導演彭俊綱表示，全劇的主題可說是絕望中的絕望，「人物性格扭曲，劇情荒誕，我們運用原作裡的要素，讓演員詮釋這樣的結構。特別的是，演員也要先把戲曲訓練的身體和慣性先歸零，運用現代劇的表演方式。」

《中元的構圖》故事描述主角阿木經歷戰爭的殘酷，帶著受創的心返家，發現妻子雖然還在家，但卻已背叛他，和別的男人生下女兒，雙重打擊之下，他把妻子殺掉，女兒長大成人，他也因為精神異常 一度把女兒當作妻子。

彭俊綱表示，在劇中也運用了戲中戲，透過傳統戲的段子表達劇情，如：「王寶釧與薛平貴」、「宋江殺閻惜嬌」隱喻妻子和阿木之間的關係，以及最後阿木殺掉妻子的段落，「這讓傳統戲和現代戲出現在舞台上，一切不會那麼突兀，減輕違和感，同時也可保留音樂和傳統戲的內涵。」

彭俊綱表示，傳統戲和現代劇場要磨合原本就不容易，這次演員要演出精神異常的人，除了壓力大也做了很多突破，「我們透過電影、小說去找到這個角色心裡的方向，邊做揣摩和調整，但在創作的過程中，演員的壓力是很大的，也是一大突破。」

值得一提的是，舞台運用旋轉舞台，並以順時針、逆時針，表達因果的變化。彭俊綱表示，有如輪迴，「從地獄到人間，再從人間到地獄。」演出於4月30日、5月1日在台灣戲曲中心大表演廳登場。