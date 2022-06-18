藝人郭彥均5月25日發文透露接到醫護朋友來訊，對方請身為藝人的他幫忙宣導，邊哭邊說不曾看過這樣的醫療狀況，對話內容更提到「很多孩子就這樣走」，該言論遭不少網友質疑真實性、紛紛在底下留言問「哪家醫院」，讓他緊急刪文道歉，仍抵擋不了網友出征，事過半個月後吐發文心聲：「時時刻刻提醒自己正面看待一切謝謝所有經歷」。

郭彥均今（18）日發文，提到「容易的事永遠不會在自己身上發生，但不代表你沒有受到眷顧，反而是更有機會蛻變成更強壯的自己。」他認為生命應該堅持自己的選擇，每一步都要全力以赴、不留遺憾。下句話似乎是回應這段時間的風風雨雨，郭彥均正能量表示：「最近學習到很多事，時時刻刻提醒自己正面看待一切謝謝所有經歷，日後我會繼續做該做的事，我很愛大家謝謝你們」

許多粉絲湧入給予鼓勵「彥均哥很棒，永遠支持你」、「做對的事，加油」、「正面看待，樂觀以對，加油！」、「很棒！很正向，我也受到鼓舞了！」

郭彥均表示會提醒自己正面看待一切。（圖／截取自郭彥均 facebook）

而郭彥均發文後被網友出征外，行政院長蘇貞昌被問到該議題時表示，針對不實謠言會究責，此番說法立即引起高度討論，同時也造成反彈聲音；隔天，蘇貞昌進一步解釋「不針對任何人」。總統蔡英文也在臉書發文表示「希望能減少對立」，郭彥均道歉後，行政院長蘇貞昌表示先前回覆並非針對郭個人。