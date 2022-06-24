搶攻疫後經濟，避免人與人接觸，燒肉業者引進手機QR Code掃描點餐。(林欣儀攝)

燒肉餐廳搶攻疫後市場，試賣期間提供日式男女服飾供客人們試穿拍照留念。(林欣儀攝)

燒肉餐廳搶攻疫後市場，標榜使用日式炭火燒烤，且推出頂級海鮮吃到飽的消費模式。(林欣儀攝)

新冠疫情衝擊全台，各行各業業績都大受影響，餐飲業更是受創嚴重，但有餐飲業者在哀鴻遍野中逆勢操作，不但大動作進軍台中，還導入手機QR Code掃描點餐，及機器人帶客、送菜等，盼在後疫情時期提早發動攻勢，搶攻疫情後的報復性消費熱潮。

業者表示，2年多來全球都受到疫情衝擊，台灣從去年的三級警戒，到今年四月疫情升溫，接連受到2波衝擊，但疫情帶來的影響是民眾生活習慣改變，如何在此情況下度小月，成為業者思考的問題。

不畏餐飲業寒冬，燒肉業者趁著疫後時代來臨前，搶攻中台灣市場，本月將在南屯開設第一家店，今年內更預計在台中展店3家，燒肉店經理施榮科說，為讓消費者安心，特別引進手機掃描QR Code點菜，並配合機器人帶位、送菜等，零接觸服務，減少人與人之間的接觸。

施榮科強調，店內座位設計間隔1.5米，椅背上也設有隔板，提供安全的用餐場所，店內每月定期全面消毒，且顧客入店要先量額溫、手部消毒；在燒肉店競爭激烈的情況下，店內標榜用日式炭火燒烤，且試賣期間提供日式男女服飾供客人們試穿拍照留念，盼搶攻消費者目光，果然在試賣期間即吸引不少家庭客與學生族群。