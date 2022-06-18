黑心快篩風暴越演越烈，食藥署更被踢爆，疑似早在前一個月就知道卻無作為，不僅國民黨猛打，就連綠委林淑芬也開炮重批署長吳秀梅該下台，對於一切提問，食藥署僅回「檢調調查中」，完全不願多談。

大鑫進口黑心快篩爭議，遭國民黨團點名食藥署聯手關務署刻意放水，入關時竟完全沒清查。媒體人黃揚明爆料，背後是一家「邵博士顧問公司」在操盤。

此外，食藥署也被爆料，當初根本沒有要求查廠報告，且提交的資料上面都寫明是中國大陸製造，言下之意指食藥署從頭到尾並沒禁止陸製快篩試劑。「邵博士」負責人邵明遠說，食藥署很重視美國EUA，通常只要拿得出美國EUA，產品通過審核的機率就會比較大。大鑫及醫優都是透過他的公司申請衛福部EUA，兩家公司提交資料，該試劑有美國食藥署EUA核可，查廠報告都有標註這款快篩試劑是中國製造。

林淑芬則踢爆，食藥署早在上月就接獲來函，指出該款快篩靈敏度僅有34%，食藥署也於月中回電詢問，證明早就知情，根本就是包庇，怒轟吳秀梅下台負責。

對於一切放水、EUA爭議與問題，食藥署公關全程跳針，只回應「檢調調查中」，不願做出任何說明。