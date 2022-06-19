教育部近日公布「111至126學年各教育階段學生數預測報告」，110學年起大專生首度跌到100萬以下；111學年起，大學1年級學生數將超越高級中等學校之學生生源，未來16學年，大學1年級學生平均年減2900人或1.5％。這項人口變化，無疑會對大學招生產生重大衝擊。

教育部表示，104學年以前由於大學1年級學生所對應之出生時期尚未受少子女化效應影響，1 年級學生數約維持27.0至27.8萬人左右，惟105及106學年適逢虎年效應，人數由104學年之 27.0萬人降至25.5萬人，次年再降至24.1萬人，2年間減少1成1。

107學年雖逢龍年效應惟少子女化衝擊嚴重，人數僅增7000人，其後持續減少，預計自114學年起，大學1年級學生人數將跌破20萬人，而 117學年又逢虎年效應，人數減至17.7萬人之低點。

不過至119學年之建國百年及龍年婚育潮，則將帶動大學1年級學生數轉增至21.5萬人，其後數年之大學1年級學生數雖循生肖效應起伏，惟人數皆維持於17萬至21萬人；126學年之大學1年級學生預測數為17.7萬人，較100學年減少9.9 萬人或 35.9％；而預計未來16學年，大學1年級學生數平均年減2900人或1.5％。

至於整體大學學生數，教育部表示，105學年前尚未授受少子女化影響，大學學生數約維持於 111至114萬人，106至110學年受少子女化效應影響，4學年間人數大減9.2萬人；自110學年起，大學學生數將跌破100萬人。

教育部說，118學年又逢虎年效應，大學學生數將減至85萬人之低點；至122學年之龍年婚育潮，方帶動大學學生數轉增至92.5萬人；126 學年之大學學生預測數為84.7萬人，26學年間減少28.8萬人或25.3％；而預計未來16學年，大學學生數平均年減8700人或0.9％。

教育部表示，大專校院為我國孕育高階人才、銜接就業市場的重要樞紐，觀察大專校院畢業生數，近年大致呈緩步下降趨勢，由100學年 31.6萬人減至109學年28.4萬人。