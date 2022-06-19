黑心快篩案延燒，媒體人黃揚明針對相關案件深入追查，今（19）日除了先在臉書爆料食藥署接獲相關訊息後未積極查辦外，更加碼爆料國家機器已經動起來，包括食藥署及檢調單位都要求醫優科技的吹哨者封口，怒轟「你們在怕什麼？是不是又要複製一次林秉樞案件？」

黃揚明今日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，早在今年5月11日，醫優科技發現有人假冒他們的名義販售富樂快篩時，就已經先用電話通報食藥署預警，5月12日食藥署打給醫優科技確認情形後，醫優科技5月13日再發公文給衛福部、食藥署，「吹哨者很謹慎，因為他過去在軍中就是辦理採購業務，所以他非常清楚知道這些東西都要留下證據」。

黃揚明爆料，這位任職於醫優科技的張姓吹哨者，6月16日在媒體人羅友志的直播講了許多案情，6月17日接受媒體專訪，接著醫優科技就接到食藥署的電話，告訴他們目前偵辦中，「貴公司不可以再發言了！」且食藥署先施壓後，檢調也告訴吹哨者偵查不公開，「為什麼要下封口令？因為再講下去，這個案子圓不住了啦！」

黃揚明認為，這是以拖待變的方式，因為目前是偵查大鑫資訊，接下來就會往他們身上查，與食藥署無關，「只有這個吹哨者會讓食藥署難看，所以要封口了，國家機器動起來了啦」。

黃揚明說，醫優科技是一家做食藥署生意的公司，如今他們還敢講話嗎？他質疑，「食藥署、檢調，你們在怕什麼？是不是又要複製一次林秉樞案件？是不是又要來全部蓋下去，蓋一蓋沒事了，秀梅繼續當署長，到時候搞不好還升官，掩蓋有功！」