國外1名網紅擁有絕妙S曲線身材，近日她到泰國清邁觀光，住宿生態民宿「Chai Lai Orchid」體驗大象互動，結果太受到3周大的小象青睞，直接在草地慘遭推倒、甚至用象鼻扯下她的一身長裙，火辣露出一截粉色丁字褲。米蘭和小象玩得很開心，並將影片分享到社群平台，吸引超過千萬人點閱觀看。

在抖音影片中，米蘭原本和大小象一起行走，還輕輕拍拍小象的頭部，結果這隻小象玩心大起，不僅一路追著她跑，還輕輕用象鼻撩動她的裙底，並用象腳踩掉她身上的長裙，幾次拖動下扯掉遮蔽衣物的裙子，大片光滑肌膚被迫見客，結果關鍵三角地帶跟著走光，讓她的粉色小丁現形。

米蘭自己也在推特說，這隻象只有3個月大，「出於某些原因牠只想跟我玩，牠真的在追我。」引起網友廣大回響，「那隻小象是個威脅，又可愛又搞笑」、「我重複看了一遍又一遍，這真是太好笑了，盡情享受每一秒鐘」、「我的天啊我笑得臉都要抽筋了，這隻小象看起來想要玩得再更開心些呢！」

而在米蘭並不在意自己走光，依舊仍意猶未盡和小象玩耍，不過她裙襬白蕾絲經過拉扯已快要掉落，她依然興奮跑跳到小象身邊，惹來小象走回來用象鼻再次撲倒她，甚至趴到她身上騎乘壓玩耍，最後才在工作人員引導大小象下，結束這段開心經歷。