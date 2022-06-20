聯準會升息3碼之後，金融市場大震盪，富達多重資產團隊預期聯準會和歐洲央行最終執行的升息幅度會低於當前市場的共識水平，當他們最終淡化鷹派立場時，債券價格應會獲得支撐。

根據資料顯示，儘管近一周股票是連4買，而且單周買超金額居然高達166億美元，其中美股基金買超148億美元，另科技、原物料股等都是出現買超，周買超分別是8.2億美元及3.6億美元。另金融股及債券基金則是出現賣超，金融股基金連12周賣超，單周賣超16.3億美元，債券基金單周賣超184.9億美元、非投資等級債近一周賣超119.3億美元、新興市場債賣超38.6億美元。

不過，上述資金流向則是統計至「6月15日」，在6月15日之後，金融市場發生一件大事是「聯準會升息，而且是升息3碼」，因此，下周資料才能真正反應出聯準升息後的資金流向。

富達表示，聯準會鷹派表態引起市場較大幅度的震盪且新數據表明經濟活動放緩，進一步打壓了市場情緒。全球主要股市皆面臨下跌，成長股表現弱於價值股。美元的走升壓抑金價、油價與原物料，使能源、原物料類股走跌。債市同樣面臨大震盪，美國十年期公債殖利率上揚至3.18％，非投資等級債與投資等級債皆下跌。

此時投富達多重資產團隊建議減少現金持有量以增持政府債券，並不懷疑美聯準會在短期內降低通膨的決心，但相信未來聯準會和歐洲央行最終執行的升息幅度會低於當前市場的共識水平，當他們最終淡化鷹派立場時，債券價格應會獲得支撐，因此，從六月份起即減少現金增持政府債。