在聯準會大舉升息可能導致經濟陷入衰退的擔憂籠罩下，上周美股主要指數全面重挫，受此影響，周一香港恆生指數開跌0.6%，但目前跌幅收斂並拉回到平盤附近，報21062.73點。國企股(H股)暫跌0.2%，為7351.98點。

上周道瓊指數收跌4.79%，創下2020年10月來最大單周跌幅，標普500指數周線跌5.79%，創下2020年3月新冠疫情爆發以來以來最大單周跌幅。那斯達克指數周線跌4.78%，費城半導體指數暴跌8.95%。

恆生科技股指數目前小跌0.42%，稍早前一度下挫2.5%。小鵬汽車大漲近10%，表現最佳，其次為蔚來漲9.4%，明源雲漲8%。

網易跌近8%，在科技股指數中表現最疲弱，該公司推遲手遊「暗黑破壞神：不朽」的上線計畫。

大陸地產股大漲，碧桂園服務目前飆漲12.3%，碧桂園和中海外均大漲8%，龍湖漲5.6%。

澳門爆發新一波疫情，賭場股走弱，金沙中國暫跌3%，稍早前一度重挫8%。

教育股在連日大漲後遭到拋售，新東方在線暴跌23.2%，母公司新東方跌5.2%。

上周原油價格重挫，能源、煤炭股下跌。今日除息的中石油跌2.3%。中海油跌5%，中石化跌2%，中海油田服務跌2.4%。煤炭股亦受到波及，中煤能源跌7.5%，兗礦能源跌5.8%。

電力股走高，華潤電力漲7%，華能漲8.8%，華電漲4.2%，大唐發電漲5.8%。發改委發文要求各地記取去年教訓，全力避免再次發生「拉閘限電」現象，此外，中國官媒發文呼籲發改委研究電價改革機制。