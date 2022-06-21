徐嘉姵在場聲淚俱下表示，檢舉信函內容與事實明顯有出入，臉書上指販賣名產、保健品、保養品及擔任廟會主持人等事，均為其任職民進黨工前所從事之工作。（張茂雄攝）

民進黨澎湖縣黨部21日大動作召開記者會，針對黨工徐嘉姵被檢舉兼職一事反擊，新舊任主委顏家康、盧長在對於有人惡意抹黑公開反擊，同時捍衛黨部與黨工清白。黨部說明，過去半年不斷有網路人頭帳號、匿名貼文，抹黑縣黨部人事與財務問題，近日更寄黑函到中央黨部，攻擊縣黨部中最弱勢的黨工，盧長在呼籲謠言止於智者，選舉不要沒有人性。

遭檢舉的黨務專員徐嘉姵這2年母親與弟弟相繼離世，加上本身殘疾致使行動不便謀生困難，黨部成員正幫助她努力從家暴受害者的陰影中走出來，徐也憑藉自己的努力獨自扶養女兒，過去被朋友陷害背債而有龐大經濟壓力，這樣弱勢的人卻有人為了圖自己的政治利益惡意構陷，完全泯滅人性。

徐嘉姵在場聲淚俱下表示，檢舉信函內容與事實明顯有出入，臉書上指販賣名產、保健品、保養品及擔任廟會主持人等事，均為其任職民進黨工前所從事之工作，而且檢舉過程明顯有惡意下套之嫌，在黨部上班期間並未有任何兼職營利之行為，該信函含血噴人、全是不實的指控。他說希望種種惡行都不要再出現，選舉沒有必要選到逼人上絕路。

針對黨部財政相關質疑，民進黨顏家康主委指出，「民進黨內部規範完整、機制健全，對於經費之使用皆須按照程序進行，並開會評估恰當與否，且黨中央每年都會派員到各黨部進行年度的會計審查，澎湖縣黨部的會計報告每年皆通過，並無不妥」。

民進黨盧長在前主委則強調，早已針對此事公開向網路人頭帳號說明，如果對於澎湖縣黨部財政有疑慮，都可以直接向中央黨部提出，甚至有任何不法之處都可以直接檢舉，但對方置若罔聞，明顯就是惡意帶風向、企圖意圖影響馬公市長選舉結果的惡劣操作。