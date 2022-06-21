有意參選台北市長的北市副市長黃珊珊，屢被爆出利用公務行程替民眾黨議員參選人造勢，遭跨黨派議員怒斥行政不中立，要求對方立刻請辭專心選市長，不過北市人事處強調，法並未規定公務員參選須請辭，只要在中選會11月10日公告候選人名單後再請事假即可，引發議員譁然，感嘆無論如何監督，都難以阻止柯市府濫用行政資源。

台北市議會財建委員會今邀集產發局、市場處及人事處等單位，進行「台北市政府違反行政不中立」專案報告，特別針對6月12日黃珊珊前往到士林福華攤販集中場、華榮街臨時攤販集中場視察，卻有當地民眾黨議員參選人陳思宇、黃瀞瑩到場，但選區議員渾然不知，不過當事人黃珊珊拒列席說明，強調會責成相關單位說明。

無黨籍市議員林穎孟質疑，掃市場是重要選舉行程，柯市府不僅把市場業務放給黃珊珊，為日後市場選舉鋪路，還讓她將行程洩漏給民眾黨候選人，用公務行程去偷渡造勢，狹職務之便去「母雞帶小雞」行輔選之實，她要求黃珊珊應盡快請辭，別再寄生市府。

對此，現場列席的北市人事處副處長李花書表示，根據《公務人員行政中立法》第11條，並未規定要參選就要請辭，但確實有規定顯示，在中選會公告候選人名單後當事人應請事假或休假，目前中選會表定的公告期程是11月10日。

不過林穎孟對此不以為然，質疑是否不管議員如何監督，柯市府就能繼續使用行政資源，偷渡輔選特定參選人，可以一路做到11月10日請假？無黨籍市議員楊靜宇表示，新竹副市長已經請辭準備投入選舉、走行程，結果北市府竟要等到11月10日才辭？

林穎孟認為，黃珊珊已大動作進行選舉行為，但既然要選應該好好選，不要再用公家資源，讓公務員在假日陪他掃市場拜票，應比照新竹市參選人在6月時辭職，別再繼續偷渡市府資源，才能不違行政中立。