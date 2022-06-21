全球最大的國際觀光連鎖飯店集團、在台擁有超過二十家國際酒店的萬豪國際集團昨（20日）於台北W飯店舉行聯合招募日，現場釋出從基層至主管階級共計超過五百個職缺，希望藉此機會吸引業界老手或產業新鮮人加入，以因應國境即將開放、後疫情時代之觀光商旅需求儲備人才。

萬豪國際集團昨（20日）於台北W飯店舉行聯合招募日。(戴志揚翻攝)

萬豪國際集團昨（20日）於台北W飯店舉行聯合招募日，台北國泰萬怡酒店廚藝新銳黃品均示範廚藝表演。(戴志揚翻攝)

萬豪國際集團旗下囊擴30個品牌，在全球139個國家擁有約8000家酒店，本次聯合招募日參加的旗下飯店包含台北中山雅樂軒酒店、台北國泰萬怡酒店、台北寒舍艾美酒店、台北喜來登大飯店、台北W飯店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、台中萬楓酒店、新竹豐邑喜來登大飯店、台南安平雅樂軒酒店及高雄萬豪酒店共計十家，吸引了上百新鮮人與求職者到場熱烈參與。

萬豪國際集團昨（20日）於台北W飯店舉行聯合招募日，參與飯店總經理齊聚合影。(戴志揚翻攝)

萬豪國際集團昨（20日）於台北W飯店舉行聯合招募日，現場釋出從基層至主管階級共計超過五百個職缺。(戴志揚翻攝)

「萬豪國際集團是全球最大的飯店集團，也是所有飯店觀光產業人士職涯的必經之路，希望能藉由本次招募會尋找到合適的人才，以因應後疫情時代的觀光需求，」桃園大溪笠復威斯汀度假酒店行銷公關總監歐立偉表示。

萬豪國際集團昨（20日）於台北W飯店舉行聯合招募日，現場釋出從基層至主管階級共計超過五百個職缺，參與人員合影。(戴志揚翻攝)

參展各家飯店無不使出渾身解數展現所長，派出旗下精銳展現精湛的各式絕藝，包含W飯店酷炫調酒創作達人Air Lin與DJ Disk0kid聯手花式調酒秀、台北喜來登大飯店主廚黃銘波展示國寶級的蔬果雕刻工藝、台中萬楓酒店飯店總經理Daniel Roland Meier講解品酒入門、台北寒舍艾美酒店徐晨瑜示範咖啡美學、台北國泰萬怡酒店廚藝新銳黃品均的義式甜點以及台南安平雅樂軒酒店黃禹衡帶來的府城經典調酒等。