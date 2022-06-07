隨著後疫情時代的來臨，REITs在零售與公寓的板塊也因為人們陸續恢復戶外出行活動、以及住房定價能力的逐步恢復下，已漸漸開始顯露租金與房價上漲的契機；甚至更已逐步回復到疫情前的水平，且由於消費力道的恢復，加上新租約的需求回升，富邦入息REITs+經理人蘇筱婷表示，利用REITs ETF來參與不動產租金收入現金流，其未來增長潛力令人期待。

過去受惠科技類股所出現的資訊中心（Data Center）、數據（4G、5G）電塔公司等新經濟型態之特殊型不動產，隨著美國科技股出現波段性修正，亦同步走跌。不過，今年以來截至5月底，「全球入息不動產與基礎建設指數」僅下跌5.75％，較「S&P500指數」的跌幅13.3％顯然較為抗跌。隨著部分國家開始啟動與新冠疫情共存下，各國經濟陸續朝向產業復甦之路邁進，特別是之前受疫情影響的醫療保健、零售、商辦、多樣性等不動產投資價值將浮現，可望獲得市場資金流入，預期將有向上表現空間。

與此同時，在物價持續高漲，房地產保值與對抗通膨的投資議題也再度為投資市場所重視。若能擁有屬於自己的不動產，其價值不僅是不動產本身的評價，更由於不動產能透過租賃產生穩健的租金現金流，但也由於實際投資不動產的進入門檻相對較高，對一般投資大眾而言，反而成為一項遙不可及的投資項目。

蘇筱婷指出，上市股權型REITs的高流動性與方便介入投資不動產市場的特性，無疑將成為投資人在現今經濟情勢下投資組合中不可或缺的一環。因此，以上市股權型REITs為投資標的的ETF，無疑將是一般投資大眾或是小資族能夠輕易涉足不動產投資的一項利器；不用花大錢購入實質的不動產並花費成本與心力管理，只需要藉由全球不動產REITs ETF，就像是所有ETF的投資人組團團購全球不動產，透過REITs上市股權的運作方式，全體ETF的投資人即可一起當起全球的包租公與包租婆。

蘇筱婷進一步指出，受惠後疫情時代經濟活動的復甦，主要零售與公寓REITs租客回流中，零售REITs方面，消費者出遊活動回升，零售REITs迎來過去6年最好的恢復期，公寓REITs由於定價能力提升，租約和續約租金強勁增長，後續收益成長力道值得期待。

台灣目前唯一一檔跨國型REITs ETF—富邦入息REITs+已於5/20正式掛牌上市。該ETF一般普遍預期房價上漲的力道超過物價的上升，因此房地產租金收益也可能隨通膨上升而上升，在通膨有感的年代，投資人需要在資產配置中納入像REITs（不動產投資信託）這樣的投資工具，因應高通膨年代的來臨。