文化內容策進院今（21）日舉行第二屆第一次董事會，會中董事長彭俊亨提名李明哲續任文策院院長，經全體董事討論後一致通過，由原任院長李明哲續任，任期自即日起開始。

文策院表示，李明哲於去年6月1日接任文策院院長，至今剛滿一年，期間穩定文策院各項業務，帶領全院持續協助推動文化內容產業的健全化，未來仍將借重李明哲的產業思維，對產業金融與投融資工具的熟稔、對全球市場的佈局思考，以及經營管理的能力等。