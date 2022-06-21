根據澳盛銀行大中華區經濟研究團隊最新報告指出，亞洲這一年來食物類的通膨率變動中，台灣高達7.4％為亞洲第二名，僅低於印度的7.8％，立委質疑高通膨可能讓民眾不但吃不飽，更可能吃不起。對此，行政院主計處表示，今年1至5月平均我國整體CPI較上年同期漲3.04％，相對美國8.2％、歐元區6.8％、泰國5.2％等國溫和，主因政府密切關注並積極穩定國內物價，實施民生用電、燃氣價格凍漲及汽柴油價緩漲機制，與調降大宗物資稅率所致。

主計總處指出，受國際農糧價格及油價高漲影響，各國CPI食物類與油料費漲幅顯著，就民眾每天花費較多的食物類價格方面，1-5月平均我國漲5.8％、美國8.6％、歐元區6.1％(不含外食，外食費漲4.2％)、南韓4.6％(不含外食，外食費漲6.4％)、泰國4.5％、香港3.8％(1-4月平均)、新加坡3.1％，在亞洲國家中，我國漲幅相對較高；但在非食物方面，包括油料費、電費等，我國漲幅相對較低，我國整體CPI漲幅較其他國家溫和。

主計總處表示，CPI漲幅高，不代表物價水準高，若要比較各國在相同時點物價水準及貨幣購買力，通常參考世界銀行(World Bank，世銀)依完整周延的調查及統計方法所公布的購買力平價(Purchasing Power Parity PPP)統計。

世銀最新公布資料以2017年為基準，由 176 個參與國家經濟體，就1000餘項兼具可比較性與代表性的商品及服務，於各國境內查價後編算而得。若以全球平均物價水平為100，我國約為77.5，排名第73位，低於美國150、日本140.9、南韓115.6、新加坡96.2，高於泰國56.8。