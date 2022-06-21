雷吉尚佩奇近期為GA Code香水拍攝畫報，於秀場與GIORGIO ARMANI先生合照。（GIORGIO ARMANI提供）

Netflix熱門影集《艾蜜莉在巴黎》、《柏捷頓家族：名門韻事》男主角盧卡斯巴禾（Lucas Bravo）以及雷吉尚佩奇（Regé-Jean Page），隨著影集爆紅成為喚起不少女孩少女心的催化劑，近期在GIORGIO ARMANI (GA) 2023春夏米蘭男裝大秀兩位高人氣男星終於碰頭，默契選擇以海軍藍作為觀秀裝扮，不過出席重大活動喜愛以深色現身的雷吉，選擇以黑色T恤搭出休閒不失正式的感覺;而私服熱愛亮色系的盧卡斯則以條紋西裝搭配白T恤，呈現出與雷吉截然不同的時尚氛圍，但彰顯品牌欲強調的「簡單著裝方式」。

GIORGIO ARMANI 2023春夏系列，以藍灰白為主色調，穿插亮眼紫色造型增添夏季依著趣味性。（GIORGIO ARMANI提供）

近期喜事連連的GIORGIO ARMANI，除請雷吉作為品牌新Code香水拍攝畫報，而他的球隊近期也奪下義大利聯賽的冠軍，而他近期釋出的2023春夏系列也獲得外媒好評，該系列以輕盈面料搭配簡約輪廓，傳達出義式優雅休閒的春夏氣息，色彩方面則選擇以天藍、灰、白色系為主，部分佐以紫色、綠色做亮點，並搭配運動鞋、絨面樂福鞋等，強化該系列慵懶率性的氛圍。

GIORGIO ARMANI 2023春夏系列。（GIORGIO ARMANI 提供）