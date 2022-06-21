澳洲一名億萬富翁人生大起大落，1987年的一場股災，讓他散盡家財、妻離子散，萬念俱灰的他選擇遠離都市的燈紅酒綠，終日與狗和兩個假人美女作伴，但隨著年紀漸長，身體一日不如一日，已經無法自己一人生活，於是他透過媒體打廣告，詢問有沒有人願意來島上生活，只需要偶爾注意一下他的狀況即可。

澳洲新聞網「News.com.au」報導，格拉辛（David Glasheen）是1980年代股市的億萬富翁，同時還是一間總部位於雪梨的企業的董事長；這家企業主要在巴布亞紐幾內亞開採金礦。

1987年的「黑色星期一」，一場歷史性的股災讓他的事業毀於一旦，數百萬美元的財富一夕崩塌。之後幾年，他過著失魂落魄的生活，妻子也因長年關係不睦選擇離婚，小孩也離他而去，事業和家庭雙雙破碎。

1993年，他得知約克角半島有一處未開發的島嶼，決定向澳洲政府租下這座小島；4年後，他終於離開繁華的都市，孤單一人踏上這座島嶼，獨自生活。

他坦言，在無人島生活最大的困難，莫過於孤單和與大自然對抗。剛開始的生活十分克難，島上一無所有，他開始耕種、釀啤酒，甚至還有了太陽能網路設備。如今已經能夠連上網路，使用手機，還有幾隻狗和兩個美女假人與他作伴。

就這樣，一晃眼25年，現年78歲的他承認，「我已經不是18歲，身體負擔越來越重」，前陣子暈倒摔斷髖骨，身體還有血栓問題，不及時治療可能會有生命危險。因此他透過媒體打廣告，詢問是否有志願者與他在島上一起生活，不僅不用付房租、還有津貼可領，只需要在他身體出狀況時能夠照顧一二。不過目前無人有意願。