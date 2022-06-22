台灣Omicron感染曲線動態移動地理分佈。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

新冠肺炎疫情未歇，但已有下降趨勢。公衛學者表示，依照年齡層感染率動態曲線來看，台灣20～48歲年輕族群流行下降最快，逐漸形成「免疫防火牆」，保護年老族群，這代表台灣的疫情即將受到控制，預計疫情下降後，將進入平原期，6月轉為地方流行。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，台灣整體流行曲線目前仍依紐西蘭軌跡逐漸下降，根據紐西蘭經驗，疫情下降後將產生平原期，開始會有地方性流行、流感化監測，台灣未來也可能如此。依年齡層感染率動態曲線來看，台灣20～49歲流行下降速度最快，很快達到高峰後下降，而0～19歲亦受20～49歲影響而下降，年輕族群已逐成「免疫防火牆」，進而保護年老族群，代表台灣的疫情即將受到控制。

若依地區分析，陳秀熙表示，台灣的生活圈在東部靠的是普悠瑪、太魯閣，西部靠的是高鐵到達的各個城市。他將台灣分為北北基桃、竹竹苗宜花東、中南高、彰投雲嘉及離島5區進行分析，發現北北基桃在5月17日達到高峰後疫情下降，預估6月底每日個案數將小於1萬；竹竹苗宜花東，以及高鐵主要3大城市台中、台南高雄，這2區域的流行曲線也在下降，將在6月底達地方流行，再來則是彰投雲嘉。至於離島，曲線似乎還沒完全下降，但是解釋上要很小心，原因是有資料歸戶問題。

整體而言，陳秀熙表示，台灣到了6月底，預估每日新增個案將控制在2％，疫情走入地方流行流感監測。由於20～49歲築起免疫防火牆，依自然感染、突破性感染以及疫苗保護計算，台灣這年齡層的整體「免疫防火牆」達72％，其中北北基桃、竹竹苗宜花東、中南高及彰投雲嘉分別為79％、72％、70％及66％，此族群所形成免疫防火牆是台灣目前疫情下降最大原動力。