王美惠立委偕同中央及地方官員視察嘉義市殯葬園區聯外道路現況。（王美惠提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市殯葬園區聯外道路打通計畫示意圖。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府爭取中央補助火化場聯外道路歷經6年，獲中央核定納入生活圈道路計畫，總經費3.6億，中央補助78％約2.84億元，市府自籌配合款近8000萬元，市府表示，聯外道路打通後形成環狀線，能紓解交通瓶頸，將分4期推進工程。

立委王美惠指出，嘉義市殯葬園區聯外道路第三期工程中央已確定核定，納入生活圈道路計畫，總經費3.6億，中央補助78％約2.84億元。

王美惠指出，殯葬園區聯外道路，拓寬改善工程共分為三期，第一、二期工程由嘉義縣政府規畫，正在進行中，嘉義市政府規畫的第三期工程，屢屢卡關，去年11月間偕同中央部會官員實地會勘，終獲交通部允諾將納入補助。

市府民政處表示，市府2016年提出殯葬園區聯外道路拓寬計畫，爭取中央對生活圈道路計畫補助經費，將打通約1.5公里、寬15米的聯外道路後就形成環狀線，從嘉138線、嘉137線都可以進出，並連接至165線嘉白公路。

市府表示，聯外道路的用地要先處理，市府也要自籌7900多萬元配合款，此計畫將自明年起分4期推進。

嘉義市補助火化場聯外道路環狀