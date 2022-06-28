恩恩案持續延燒，民進黨立委林楚茵質疑新北市政府提供給中央流行疫情指揮中心的時序造假，指揮中心發言人莊人祥今表示，將請新北市提供報告，對此，新北市衛生局長陳潤秋回應，事件發生後，新北全力投入協助治療與關懷，過程中，新北與中央一直持續交換資訊不斷討論，新北與中央都分別召開兒科就醫指引專家會議，討論兒童緊急就醫及治療指引，中央也在4月20日公布放寬就醫規範，「只要收到中央來函就會依中央要求盡快回覆。」

而恩恩爸27日深夜再度發文，稱獲得吹哨者提供的新北市衛生局副局長許朝程的署名信，他指出，文中顯示確實有延誤就醫治療的狀況，認為市府用無盡的謊言企圖掩蓋真相，不排除對市府提告，新北市長侯友宜表示，家屬心情他完全可以理解，市府在調查部分會全力配合，謝謝大家關心。

恩恩爸並要求侯友宜和新北市衛生局長陳潤秋，用證據和數據向他說明，他要知道真相，衛生局發言人高詩琪表示，國內疫情兩年多來，大家都知道，確診病例數不是平均分散在各區域，人口密集程度及移動頻繁都是影響原因。4月14日新北市當日確診人數360人、其中中和區確診數63人，全市居隔人數1萬多人、中和區1300多人。

高詩琪說，衛生所所有人員負責處理確診者服務及接觸者追蹤關懷，包括疫調、個案資料上傳維護、同住者、職場及學校匡列、開立居隔單、設定電子圍籬、安排採檢、安排防疫計程車，居隔者10日追蹤關懷、快篩檢測回報及民眾諮詢各種防疫相關問題服務。這些工作都是一天一天不斷累積增加，公衛人員都是堅守岡位竭盡所能、全力以赴。本案相關資料包括同仁出勤工作紀錄都送交司法單位，由公正第三方進行調查。