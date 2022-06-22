美股四大指數雖勁揚收紅，但台股今卻開低走低，大型權值股晶圓雙雄台積電（2330）與聯電（2303）除息行情失靈，聯發科也爆棄息賣壓，加上航運、PCB、車電、IC設計再度跳水，電金傳齊殺，台股大跌超過300點。

台灣新銳家居品牌「m！ix美室家居」今（22）日歡慶開幕！幕後兩大美學推手，就是華人知名設計師陳國輝與「生活工場」、「PiiN品東西家居」創辦人鄧學中，全台首家總店就插旗豪宅林立的台中七期惠文路上。

「m！ix美室家居」的創立初衷：「許你一個不一樣的家」，主打「一個將小藝廊之美，輕鬆搬進屋子的品牌」！

其中，浪漫又樂於旅行、閱讀、烹飪的陳國輝，專注設計領域30年，始終認為廚房、餐廳、書房或閱讀區是家的主角，讓簡單與純粹能透過空間，重塑人的溫度。

而鄧學中一手創辦生活工場、PiiN品東西家居，深諳東西方美學與小家庭住宅方案，將為m！ix專攻家居布置顧問服務。

「m！ix美室家居」總經理李晉豪表示，該品牌創造出截然不同於家居家飾圈的三大特色，一是打破品牌&價格更彈性，由m！ix團隊於歐、美、日台等地專業選品，並輔與美學人才協助整裝，打造顧客最個人化的美學空間。

二是一站成家，服務項目跨及傢俱家飾、軟件窗簾織品、系統櫃等；三是m！ix藝廊（m！ix Galleria）提供顧客混搭美學的實體靈感體驗。於是讓顧客敢於依個人喜好需求，實踐錢花得漂亮、也能配搭得驚艷的「新生活策畫家」！

值得一提的是，「m！ix」品牌中，「m」代表被美室環繞著的一個家，小寫「m」是去創造一種屬於自己夢想的家與敞開家門的第一印象。

「i」以人為本的初衷，對於居家生活的美學追求，堅信家可以是風趣典雅的，更是能人人可得，引領台灣大眾生活美學的提升。

「！」點在下方代表著，讓這樣的美感生活提案不只是能驚艷自己，也能帶給一家人歡樂與精彩，讓美室點燃生活的渴望與創造驚喜！

「x」提供混搭美學的靈感空間，「x」代表不受拘束、創造自由的自我風格，不同文化美學的跨界激盪。

至於為何選在全球疫情衝擊下，創立家居新品牌「m！ix」？陳國輝和鄧學中表示，這是兩個人不經意激盪出的「家的美學更普及化、更自由化」的理念，而疫情其實就是開拓「美學經濟力」的黃金時機！

環顧台灣2020年、2021年全台買賣移轉棟數均突破30萬棟，房價屢創新高，代表人對家的需求逐年增加，而對美追求和儀式感也不斷跟著轉變。

「m！ix美室家居」全台首家總部落腳台中七期，今日舉行開幕活動，現場邀請旅美小提琴家陳依廷與新加坡手鼓音樂家Francis，利用現場空間的不同材料（如木頭、石材或金屬等）進行一場獨特的即興互動演出！

今日下午並有「俐廷與你共享一杯手沖咖啡」美學講座，歡迎各界一睹全台第一家能實際幫助每一個顧客「將小藝廊之美，輕鬆搬進屋子」，打造零售概念2022+的品牌，以及甫登場就提供超過上千件家具、床墊、家飾、器皿等令人驚嘆的熱情。