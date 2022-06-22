葉家3兄弟悲劇曝光，各界救助物資湧進。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

葉家3兄弟悲劇曝光，掀起各界震驚。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

民進黨彰化縣議會黨團對於葉家三兄弟長期未列邊緣戶提出質問。（賴澤民提供／吳敏菁彰化傳真）

葉家3兄弟老二獲救，感謝各界善心。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

葉家老大20日離世，縣長王惠美到和美殯儀館慰問。（吳敏菁攝）

葉家3兄弟悲劇，葉家大哥也因為長期饑餓與營養不良20日離世，彰化縣議會民進黨團3問縣長王惠美，指出老四兩年前自殺身亡，老三也領有殘障手冊，卻長期沒有訪視，說要檢討安全怎麼檢討麼？沒有任何道歉？縣府表示，不要消費葉家三兄弟，與其抹黑，不如扮演好社會安全網的一環，多關心需要協助邊緣戶通報社會處。

綠營議員賴澤民、賴清美、尤瑞春、李成濟、葉國雄和洪騰明20日痛批，葉家3兄弟的悲劇，在富足台灣不應該發生，議員賴清美和當地里長前往關心而發現慘況之前，縣府竟對兄弟三人困境不聞不問，彰化縣的地方企業捐款6000萬給縣府助縣內弱勢家庭度過難關，去年發放308個個案，今年發放211個個案，王惠美都親自發放慰問金，卻沒有包含葉家兄弟？

議員不解，葉家老四兩年前自殺身亡，老三也領有殘障手冊，照理應有他們的資料，縣府卻沒主動訪視，沒有掌握高風險狀況，不在關懷名單，里長陳信義多年前曾協助申請低收也被退件，只是一再解釋他們不符合資格，俗稱的邊緣戶無法掌握，安全網要從何補起？

賴清美也指出，悲劇曝光後，至22日現金捐款已超過620萬元，物資湧進三合院，視障老三獲救5天已經胖了1公斤，體重從45.9公斤預計下周會增加到48公斤，再次呼籲「物資及善款真的已經足夠，請各位善心人士大們，真的不用再捐了！謝謝」。

縣府表示，葉家3兄弟的當地里長陳信義說，和左鄰右舍長期關懷葉家3兄弟的狀況，之前葉家兄弟常在附近的廟前走動，這十幾天才較沒出門，幾天前去關心，全案才曝光，由於3兄弟都不喜歡麻煩別人，日子原也過得去，只是弟弟最近比較情緒化，二哥照顧之餘說氣話，導致至大哥可能也聽到，才會也跟著服下過量藥物。

縣府強調，最好的負責就是安頓好僅存兩兄弟的後續照顧

，以及避免憾事再發生。已協助健保紓困，完成健保卡核發，並核列低收福利身分，提供整體照顧計畫，全力協助案家恢復正常生活。

對於提升網絡單位對脆弱因子辨識敏感度與通報，縣府表示，會持續強化責任通報的教育、宣導，持續主動連結參與鄉鎮公所村里長、村里幹事聯繫會議進行宣達與溝通，社會安全網是結合政府民間力量共同打造，是你我大家共同的責任。