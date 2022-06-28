監察委員首度到尖石鄉司馬庫斯視察！監委陳景峻、郭文東27日在尖石鄉公所接受人民陳情後，由副縣長陳見賢陪同到最偏遠的司馬庫斯視察道路，了解原民部落特色道路改善計畫執行情形，及警方取締山老鼠的作為。

2012年司馬庫斯道路發生中巴墜落山谷造成13死10傷重大車禍後，縣府不斷爭取中央經費改善尖石後山道路，2020年原住民族部落特色道路改善計畫，執行司馬庫斯道路改善工程第3期1270萬元、玉峰村李埔道路改善工程1887萬元及石磊道路改善工程第2期3100萬元都已完工。

監委在司馬庫斯大橋前聽取簡報，尖石鄉長曾國大說，司馬庫斯等後山部落目前多有順暢安全醫療救護道路，希望中央持續支持經費，強化建構特色產業與人文資源聯絡道路工程，促進原鄉經濟產業發展。

縣警局刑警大隊大隊長陳榮標表示，警方取締山老鼠在盜伐熱點的林班地加強巡查，佈建奇木藝品店情資，並運用科技通訊監察等方式多管齊下，2017年查獲50噸遭盜伐珍貴樹木後，持續威力掃蕩嚇阻，盜伐案件已逐年減少。

監委陳景峻指出，這次到司馬庫斯希望實地了解偏鄉道路施工品質，其次尖石有台灣肖楠等多種珍貴的山林資源，最近國內山老鼠有集團化現象，簡報中看到盜伐有逐年降低情形，期盼持續加強，更希望能超前部署，如有需求，中央會盡力協助地方。

監委郭文東則說，尖石鄉有相當多珍貴林木是禁採，但還是有奇木藝品店，顯然來源是非法，警力有限民力無窮，建議結合在地原住民支援佈建，以原民愛鄉土的情感，根絕及嚇阻盜伐。

副縣長陳見賢說，監委的建議都相當關鍵，縣府不管是對環保或盜伐都很專注，也成立「新竹縣檢警環農工聯盟」，相關單位密切配合聯繫，責無旁貸攜手保護森林。