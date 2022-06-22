中國外交部發言人汪文斌22日主持例行記者會。針對報導，美國總統拜登計畫近期和習近平主席通話，以討論對華關稅的問題。汪文斌表示，沒有可以提供的消息。需要強調的是，中美兩國元首保持交往十分重要，具體應由雙方通過外交途徑共同商定，並為此營造有利條件和氛圍。

外媒日前報導，美國官員正籌備拜登與習近平夏季通話，最快7月落實，兩人見面則是要等到今秋中共20大召開之後再談。據消息人士指出，美中高層正籌備拜習夏日通話，雙方討論議題可能還沒決定，不過涉及美中關係搭設「護欄」的重要性，防止敵意螺旋上升。