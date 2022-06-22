一名家屬（前）到海總探望家人，不發一語。（林瑞益攝）

墜毀起火！S-70C反潛直升機重落地 機上四人傷勢曝光

一架海軍S-70C反潛直升機，22日下午在高雄左營反潛飛行大隊執行試飛科目操作時，在跑道重落地，正、副駕駛、機工長及檢驗士等4人受傷。人員有部分傷勢或燒燙傷，醫院正緊急治療中。

海軍S-70C反潛直升機，22日下午在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練時，因不明原因在營區內發生意外重落地。經查飛機機身重損，機上正駕駛陳姓中校生命跡象穩定，臉部撕裂傷已縫合、左手及左腳撕裂傷，左脛骨閉鎖性骨折；副駕駛鄭姓上尉右上臂穿刺傷、右膝撕裂傷正在縫合、左側第10肋骨折。

但檢驗士郭姓士官長，有2-3度燒燙傷，燒傷面積約10％，目前意識清楚，狀況穩定；機工長劉姓士官長2-3度燒燙傷，面積約90-95％，仍觀察診治中。

國防部軍醫局已責派三軍總醫院專業醫師，南下左營分院全力協助醫療。本部已成立專案小組，給予受傷官兵最完善照護。不少家屬收到消息後也緊急趕赴現場了解狀況，不發一語，但臉色看得出相當緊張。