客家公共傳播基金會今(21)日以「大聲講客．新世代新傳播」為主題舉辦年度諮詢座談會議，向各界報告客傳會過去一整年的工作成果，儘管2年多以來國內持續受疫情影響，客傳會仍持續深入全國客庄，將傳統廣播結合數位匯流技術，無論是旗下講客廣播電臺或是新媒體影像創作，屢獲各界好評並榮獲國、內外大獎肯定。

依據財團法人客家公共傳播基金會設置條例第23條規定，客傳會每年應邀集相關廣電團體、公民團體、媒體監督團體、學者及專家，就基金會發展規劃與公共資源運用等事項，舉辦公聽會或諮詢座談會等，提出績效報告及改進說明，並送立法院備查。

客傳會年度諮詢座談會議「大聲講客．新世代新傳播」邀請國立客家兒童合唱團團長彭孟賢、國立陽明交通大學榮譽教授張維安與談，探討並推廣新世代客家語言文化傳播。

另外邀請屏東內埔出生的中國信託銀行董事長利明献，以預錄影片形式，從企業社會責任的角度切入，向大家分享作為客家籍成功的商業領導者，如何在客家文化永續的前提下，加速提升客家聲望；同時由客傳會總經理暨講客廣播電台台長徐智俊與各大廣播電臺暢談未來10年的廣播新想像。

客傳會董事長陳邦畛指出，過去一年下來，基金會在各領域都有顯著的成長與改變，未來客傳會將繼續致力於客家族群主流化，提升客家聲望，讓客家在不同的角落被看見，期待讓國人了解早已深藏在生活中的客家文化內涵。

現場播放紀錄2021年滿滿感動的「講客號形象廣告」，由於客傳會預計挑選100個文資景點透過空拍紀錄，供國人從不同的角度去欣賞客家的傳統、文化及生活資產，現場也搶先釋出「瞰見客庄100」的精華片段，讓外界一睹為快；儘管因為疫情影響，國立客家兒童合唱團無法到場演出，但現場仍播放國立客家兒童合唱團《Yes We Can》、《髻鬃花》演出畫面，天籟美聲感動全場觀眾