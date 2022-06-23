美國聯邦準備理事會近來加速升息，希望能控制通貨膨脹，聯準會主席鮑爾今天在國會作證時承認升息確有引發經濟衰退的風險，但仍將致力抑制通膨。

鮑爾（Jerome Powell）在聯邦參議院銀行委員會作證時說：「這絕非我們預期的結果，但當然有這種可能性。」

儘管如此，鮑爾指出，聯準會「有強烈決心」要抑制已創下40年來高點的通貨膨脹率，決策官員會迅速行動以達此目的。（譯者：林治平）1110622