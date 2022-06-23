政治的雙標風，也吹到司法院？

111年5月27日，司法院大法官組成之憲法法庭，對於「台義爭女案」作出判決，認定最高法院111年度台簡抗字第13號民事裁定（該裁定認為應讓義大利藍姓商人將其8歲女兒帶回義大利生活）牴觸憲法，因此廢棄最高法院的民事裁定，發回最高法院另行審酌。

但事實上，憲法法庭的判決卻引來諸多爭議，「法官論壇」許多法官提出疑問，認為依據專家學者意見，3歲能講話的幼童就能帶來法院，真的要做到這種程度？送達3歲小朋友的到庭通知，限本人親收嗎？

更有人問，如果3歲、5歲或8歲的小孩，不會講話且反應又慢，第一線的法官是要如何直接聽取其意見？如何對之曉諭裁判結果？

新竹另一件「聲請酌定未成年人監護人等事件」，民眾以法院未聽取5歲及1歲未成年子女的意見而再抗告至最高法院，最高法院以111年度台簡抗字第1號民事裁定駁回聲請，認為未成年子女過於年幼無法理解裁判結果對其等之影響，所以沒有請這二位幼童到法院表達意見，並未違法。

但是民眾認為最高法院的判決違憲，然而憲法法庭審查後，認為 #聲請人未具體指摘確定終局裁定究有何牴觸憲法之處，裁定不受理。

台義爭女案，當事人的8歲女兒有寫信給大法官，所以大法官不但受理該案，還做出緊急處置，最後認為最高法院的裁定是違憲的判決，其中一個理由就是法官沒有讓8歲小女孩在相關程序中陳述意見。

然而，另外一件爭取未成年人監護事件，法院認為5歲及1歲的小孩過於年幼而未讓其到庭表達意見，大法官卻認這樣的做法沒有違憲！類似的家事事件，大法官竟然作出完全相反的認定！這叫人民如何是好？還是因為台義爭女案是指標性、高度媒體關注的案件，大法官才介入個案審查，儼然成為事實上的第四審？未來類似的情形一定層出不窮！呼籲司法院要正視這個問題，大法官們一定要站在憲法超然的高度看待所有案件。

類似的家事事件大法官之間沒有統一的處理標準該怎麼辦？憲法法庭已然成為實質的第四審且掀起更多爭議這樣對嗎？

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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