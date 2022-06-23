台灣美國商會昨（22日）發布《2022台灣白皮書》，副會長吳王小珍點出台灣今年最緊迫需要解決的三大議題，其中一點為供電的穩定性已不是隱憂，而是需要馬上去解決的問題。此話一出引發不少網友熱議，其中有人狂喊「不可能」，稱「偶們政府都說了不缺電」，酸爆一再稱台灣不缺電的蔡英文總統。

吳王小珍指出，目前有3大急迫需解決問題，包括一，持續安全、穩定能源供給；二，人才與勞動市場重組；三，在安全情況下開放邊境，並重啟商務活動，這對台灣非常重要，別國走得很快，台灣邊境控管若變成障礙，將失掉投資機會。

對於穩定能源供給一事，引發不少網友在《批踢踢》上留言討論，其中有人認為「小英早就開示，請企業相信民進黨」、「趕快跟美國爸爸買天然氣」、「不可能，絕對不可能，蔡主席不會欺騙我們」、「每一點都是廢話，因為做不到」、「用愛啊」,、「那是下一屆的事（無誤）」。