台北市長柯文哲批評執政黨對的事情不會做，不對的事情一直做，又很懶惰。（賴佑維攝）

台北市長、民眾黨主席柯文哲29日到桃園市出席市議員參選人黃成峻客廳會，他也說自己是藍綠共同敵人，因為「柯文哲讓他們沒辦法賺錢。」柯說，政治沒有大家想像得這麼複雜，「對的事情做、不對的事情不要做、認真做」，當今執政黨則是對的事情不會做，不對的事情一直做，又很懶惰。

柯文哲稱讚與會的桃園市長參選人賴香伶作為勞動局長名聲不錯，不過自己頂住大老闆壓力，「我也很偉大。」並指人家說魏徵是唐朝的忠臣，但其實偉大的不是魏徵，是唐太宗。柯也說，台北市他上任後，沒有什麼案，主要就是把政府打開，讓外面有意見都可以進來查。柯也提到台北已經立法通過網路公投，北市民要公投直接在網路投票，目前正在找案子試驗。

柯文哲又說，政治沒有大家想像得這麼複雜，其實政治很簡單，「對的事情做、不對的事情不要做、認真做」，就這麼簡單。他反批民進黨，「對的事情不會做，不對的事情一直做，又很懶惰。」

柯文哲也說，自己為台北市還掉大筆債務。他舉例，有人說當市長要抓大放小，千萬不要每天上班，因為上班都要大家陪你。不過他每天上班，發現有問題的都會跑掉。他也認為，若民進黨當選桃園市長，一級主管會有國民黨的嗎？反之國民黨當選也是這樣。他舉自己北市府為例，不同政黨很常見。