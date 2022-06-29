大陸國台辦29日舉辦例行記者會，被問到台北市長柯文哲日前主張興建金廈大橋，陸委會認為建橋有「國安風險」，綠營人士更指責柯文哲「出賣台灣」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光表示，廈門、金門通橋是順應兩岸民眾民生訴求的好事，有利於金廈兩地共同發展、造福兩岸同胞，但民進黨和某些綠營政客「逢陸必反」，總借機煽動兩岸對立，破壞兩岸關係，這種心態和做法不得人心。

馬曉光表示，相信包括金門鄉親在內的廣大台灣同胞都希望金門成為兩岸交流合作的前沿，反對變成民進黨煽動兩岸對抗的工具。

針對陸委會提及有國安風險，馬曉光說，民進黨慣於以謊言對台灣民眾恐嚇欺騙，當年推動兩岸直接「三通」時，民進黨就大肆散佈「木馬屠城」、「客機背後是軍機」等荒唐可笑的言論。

馬曉光說，事實證明，這都是不折不扣的政治謊言，面對金廈通橋呼籲又故技重施，這再次說明只要有利於台灣民眾，有利於兩岸關係改善和發展的事，民進黨都反對，這就是他們的政治本性。