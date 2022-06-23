全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY5月出貨以高階機型居多，自結5月EPS達0.83元，超越第一季EPS為0.80元，市場預期今年營收及獲利均成長，今（23）日股價逆勢上漲2.30元而以62.3元開出，目前股價呈現大漲走勢，短短一個月漲幅超過五成。

歐美各國邊境陸續解封，恢復舉辦各種運動賽事，今年初北京舉辦2022年冬季奧運，也帶動大陸冰上運動風潮，波力最大客戶美國Bauer預期，今年冰上曲棍球桿需求將比去年顯著增長，積極拉貨，帶動波力前五月碳纖維冰上曲棍球桿出貨顯著增加，前五月合併營收7.41億元，年成長50.16％。

波力近期股價大漲，遭證交所列為警示股，公布自結5月合併營收1.64億元，年增79％，認列匯兌收益1百多萬元挹注，本期淨利0.41億元，年成長591％；EPS為0.83元，年增幅588％，勝過首季EPS為0.80元。

波力表示，疫情前，第二、三季向來是冰上曲棍球桿銷售旺季，今年各國重啟冰上賽事，第二季旺季可望延續至第三季，6月出貨與5月10萬支相當，第三季每月出貨也可維持10萬支水準，今年出貨預估從去年100萬支增加至120萬支，年成長二成。