通霄警方到場協助處理。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

西濱公路苗栗新埔路段南下115.7公里處，22日清晨4時40分許，有大量泥沙散落，沿路約80多公尺，導致路過駕駛難以通行，警方23日找到肇事車主，並依道路交通管理處罰修例相關規定製單告發。

根據通霄警分局調查，西濱公路61線南下115.7公里新埔匝道附近，當時外側車道散落大量泥沙，嚴重影響來往車輛安危，埔口派出所員警接獲110轉報馳赴現場。

因正值晨昏現場視線不佳，遂立即擺放交通錐開啟巡邏車警示燈警示，於現場疏導來往車輛避免二次事故發生，並通報苗栗工務段到場作相關處置措施。

通霄警分局指出，這起事故，雖未造成任何事故，但所散落大量泥沙約80公尺長距離，讓行經該路段南下車輛只能利用內側車道通行，造成用路人相當不便，現場經警方與工務段人員合力，經歴約6小時順利於上午10時30分將車道土方清除，還給用路人安全的行駛公路。

事故發生後，警方也迅速循線調閱監視系統，順利找到肇事大貨車車主，並通知到派出所說明，依道路交通管理處罰修例相關規定製單告發。

通霄分局呼籲，大型貨車駕駛人行使高速公路及快速公路裝載物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固。駕駛人如違反前述「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，將依「道路交通管理處罰條例」第30條第一項第2款規定：汽車行駛高速公路、快速公路「載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」處駕駛人新臺幣3千元以上1萬8千元以下罰緩，並責令改正或禁止通行。

請大型貨車駕駛人不要圖一時便利，危害自身及其他用路人生命安全，分局也會加強巡邏密度不定時實施稽查取締，以維護道路交通安全。