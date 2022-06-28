交通部高速公路局第二新建工程處，辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，為確保交通及施工安全，新增於28、29日兩天，封閉國豐路三段東行部分道路。警方指出，請用路人行經工區附近路段時，務必配合交維人員指揮及依照相關指示導引設施減速慢行，避免發生交通意外。

警方指出，交通維持管制時段及路段，即6月28、29日每日9時至下午4時封閉。國豐路東行新山線鐵路橋至國4豐勢交流道東出匝道口之間路段，國4豐勢交流道東出匝道口至豐勢路間（省道台3線）之國豐路東行線平面道路，及國4豐勢交流道東出匝道，仍維持正常通行。

警方建議，改道路線：(一)東行(神岡、豐原往東勢)：國豐路二段→豐科路→豐原大道六段→豐勢路二段。(二)地區性之車輛，請儘量避開施工區域，利用其他道路進行改道。用路人如需進一步了解相關訊息，可撥打04-26153500（交通部高速公路局第二新建工程處材料試驗所）查詢。

豐原分局長劉安杰說，國道4號工程為豐原地區重大交通工程，豐勢交流道出入口匝道已開放通車，惟周邊工程持續進行中，請用路人行經該路段減速慢行並依相關標誌標線行駛，避免誤闖國道及工區，遇封閉時段路段請配合路口義交指揮改以替代道路行駛，並遵守相關交通規定，確保行車安全。