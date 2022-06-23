摩根士丹利證券指出，元太（8069）掌握電子貨架標籤（ESL）成長引擎，電子閱讀器提供營運進一步上檔空間，無論站在財務或環保角度，元太都是最佳投資標的，初評「優於大盤」、股價預期衝上275元。

受到通膨、聯準會急升息等外部風險影響，內外資研究機構近期對不少人氣股翻空看待，足跡橫跨電子、傳產、金融，值此環境，還能持續獲得高度共識的個股顯得難能可貴，元太堪稱其中佼佼者，在大摩加入基本面研究前，已博得里昂、瑞信、野村、富邦投顧等喊買，法人共識度極高，先前最高股價預期是里昂的260元。

摩根士丹利證券說明，ESL具備對環境友善、提高零售事業效率的特質，可望提升零售店的營業利益率3～5個百分點，且投資回報期只要6～18個月；元太憑藉其超低功耗電子紙技術在ESL系統中發揮不可或缺作用，ESL將成元太最大營運動能。

回顧2020～2021年期間，元太在以ESL為主的物聯網（IoT）領域繳出65％的年複合成長率，研判此動能在2022～2024年不僅不會放緩，還會維持71％的高年複合成長率；來自此領域的營收占比將從2021年的四成，大幅進化為2024年的74％。長遠來看，電子紙在公共告示牌、內外表面裝飾、各種物聯網應用都有發展空間。

依據外資財務模型，元太2022年每股純益估值是6.67元，2023年直接賺進一股本，每股純益10.07元，2024年每股純益將再加溫至13.37元。大摩認為，以元太目前的股價位階來看，市場並未完全反應其高昂獲利增長前景。