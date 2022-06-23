經濟部23日公布5月批發、零售及餐飲業營業額統計。批發業5月營業額為1兆843億元，為歷年同月新高，年增7.9％；零售業隨國內確診數攀升，民眾外出購物轉趨謹慎，導致5月零售業營業額降為3,197億元，年增2.7％；餐飲業5月營業額575億元，翻轉負成長，轉為年增14.4％。

批發業5月營業額為1兆843億元，為歷年同月新高，年增7.9％，主因全球新興科技需求熱絡，外銷動能續強，加上國際原物料價格高檔盤旋，致機械器具批發業年增12.3％、建材批發業年增3.9％；藥品及化粧品批發業因國內確診人數上升，篩劑與藥品需求增加，年增50.0％；汽機車批發業則年減21.6％，主因車用晶片短缺，致車輛供應緊縮。

零售業隨國內確診數攀升，民眾外出購物轉趨謹慎，致5月零售業營業額降為3,197億元，較上月減少7.0％，惟與去年同月相比，則年增2.7％，其中布疋及服飾品零售業、百貨公司、家用器具及用品零售業，營業額分別年增20.4％、15.6％、15.1％，主因去年同月三級警戒管制措施導致實體通路人潮大幅下滑，比較基期較低所致，惟超級市場、資通訊及家電設備零售業則因上年同月民生用品採購潮、遠端視訊相 關設備需求激增，比較基期偏高，分別年減9.5％、3.3％。另燃料零售業因國內油價較上年同月上漲，年增11.0％；汽機車零售業則因缺車呈年減8.3％。

餐飲業5月雖有母親節聚餐商機，但因疫情升溫，民眾自主減少聚餐與外食，致餐飲業營業額降至575億元，較上月減少7.4％，惟與上年同月相比，則年增14.4％，主因上年同月三級警戒管制下，餐廳全面禁止內用，營收大幅下滑，比較基期較低，加上今年外帶外送訂單明顯提升所致，其中餐館業及飲料店業分別年增13.0％及28.6％；外燴及團膳承包業因空廚拓展多元銷售通路，年增1.7％。