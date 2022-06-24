大家都嚮往薪水高的工作，但卻有部分人認為快樂最重要，寧願領低薪也不要高薪但不開心的職業。一名網友就表示，自己放棄了月薪8萬的工作，改當僅月領28K的學徒，為此還掀起家庭風暴，讓他忍不住詢問「我真的瘋了嗎」？

網友在104職涯診所PO文「放棄8萬月薪月領28K做自己喜歡的工作，我是不是瘋了？」，他表示自己之前都待在金融業，月薪可領到8萬元，家人親戚都驕傲，但自己實在不喜歡這份工作，就決定辭職，投入嚮往的藝文工作，並擔任小型工作室學徒。

原PO表示，雖然當學徒月薪剩下28K，但自己做得很開心，但家人跟朋友都相當不諒解，父母更是為此事破口大罵，經過多年仍是一見面就會碎念「30歲老大不小的，還不會為自己想」，要求他回鍋金融業，讓他很不理解：「我真的太浪漫主義了」？

底下網友紛紛留言：「為了自己夢想很棒啊」、「支持你的勇氣」、「選擇自己真正喜歡的事情去做，是件幸福的事情」、「做自己，不用考慮別人眼光」，但也有人不認同：「你是真的瘋了，為什麼不能平常繼續賺8萬，利用周末做喜歡的藝文活動就好？有高薪工作就該珍惜，除非你完全不缺錢」、「一看就知道是沒缺過錢的人問的問題，30歲了看來還沒有養爸媽，自己負責所有開銷的壓力」、「賺28K不丟臉，但是如果28K不夠你日常生活，你還去找28K的工作，那你就有錯」。