【全程影音】批「非核家園」讓電價喊漲 藍黨團要求：凍漲民生用電

經濟部下周一將召開電價費率審議會，決定電價調漲方案。立法院國民黨團上午批評，經濟部稱當前電價不符發電成本，是因民進黨政府躁進式非核家園政策所致；籲至少民生用電電價不要調漲，政府也要給予154萬家中小企業電價補貼。

黨團總召曾銘宗表示，蔡政府2025非核家園是錯誤能源政策，導致缺電、跳電、停電、漲價，影響全民用電權益與產業生存發展，已經造成國安危機；也導致台電四月底扣除核四資產後，淨值只剩225億元，不調漲電價將實質破產。

黨團副書記長洪孟楷表示，經濟部現在說電價不符發電成本，但這是因為民進黨政府躁進式非核家園政策與不合理的綠電配比，蔡政府對電價調漲不用負責？結果怎讓全民承擔？

洪孟楷說，民進黨在野時，2012年對馬政府油電雙漲，蔡英文表示，物價與油電價上漲讓一般人民非常辛苦，批馬政府無法感受人民痛苦；蘇貞昌說百物飛漲都是政府帶頭油電雙漲造成，物價漲價就回不去，要馬政府要重開機換內閣。

洪孟楷表示，10年過去了，現在在蔡政府主政下，油價今年一月上漲後就回不去，現在電價也要漲，蔡政府是不是也該換內閣了？

國民黨立委費鴻泰表示，我國備載用電從前總統李登輝至前總統馬英九時代，都維持在16％以上，但現在蔡政府一年內備載用電不到8％就有十多天；為了2025非核家園，燒天然氣與煤，費用就高，斷電、缺電、高電價已是台灣夢靨。

費鴻泰質疑，現在老百姓收入沒有增加，物價還上漲，生活已經很辛苦，政府卻還要漲電價，如今夏天到了，要老百姓「晚上睡覺不開冷氣你睡得著嗎？」

國民黨立委江啟臣也質疑，民進黨在野時只要馬政府說要漲電價就痛批無能、杯葛議事，甚至威脅提出倒閣，批評帶頭傷害經濟，現在執政要漲電價，有向人民說明清楚？疫情尚在延燒，民生百業蕭條，現在調漲電價合適？要加劇通膨嗎？

黨團副書記長李德維說，馬政府時代油電雙漲導致物價飛漲，民進黨批影響弱勢國人基本生活，讓中小企業受巨大傷害，政策沒把人民放在心中，如今執政還沒油電雙漲老百姓已活不下去，卻還要漲價助長通膨，執政能力有問題。