支持漁農及養殖漁業，礁溪寒沐酒店宣布，採購兩噸合格石斑魚，即日起推出「石」全十美，寒沐石斑宴活動，MU TABLE自助餐廳、川薈中餐廳、MU BAR大廳酒吧聯手端出多道鮮魚料理，包括：古味清蒸鮮石斑、川蜀泡椒酸奶魚、重慶古巷辣烤魚等。另外，MU TABLE7/1起加碼推出「LIVE SHOW」大廚料理秀，一周七天、天天不同主題，如客家麻糬擂茶香、新加坡七彩撈魚生等，賓客能在用餐之餘享受視覺味蕾兼具的廚藝表演，而日前因疫情暫緩的「春夏豪禮週週抽」活動即日起重啟，凡於餐廳單筆消費滿額，每周都有機會抽中精美3C產品、豪華家電甚至是日本來回機票。

石斑富有蛋白質，脂肪含量低，還含鐵、鈣、磷…等營養素，絕對是補養身體的好食材。礁溪寒沐酒店即刻行動，購買兩噸合格石斑魚，支持漁農。石斑魚肉質細嫩，無論是香煎、清蒸、燉湯等方式都能吃出鮮甜美味。MU TABLE主打蒸煮煎炸等料理方式一應俱全，「古味清蒸鮮石斑」、「沙茶石斑魚頭鍋」能夠在平日午餐時段享用，平日晚餐和周末午晚餐則再添「現煎石斑鮮魚片」、「酥炸石斑魚柳條」等美味佳餚讓客人無限取用。MU TABLE午餐價格每人980+10％元、晚餐每人1,280+10％元。

另外，川薈將既有菜餚「重慶古巷辣烤魚」、「川蜀泡椒酸奶魚」、「順德蜜汁醬燒魚」料理魚種升級為石斑魚，美味更加分，精選美味每道1,580+10％元起。MU BAR則是端出以石斑入饌的「大溪漁港海鮮粥」，每份460+10％元。

MU TABLE自助餐廳展現在地食材的豐盛美味，7/1起加碼「LIVE SHOW」大廚料理秀，於每日中午12時、晚間6時和8時三個時段，主廚會在餐廳現場表演廚藝是片魚、擂茶、或是剁蝦泥，一邊介紹食材一邊與客人互動，讓貴賓更能深入了解美食。一周七天、天天都有不同主題，週一至週日依序推出「煙仔虎魚丸味噌湯」、「宜蘭古早味九層炊」、「客家麻糬擂茶香」、「三星蔥蝦仁水餃」、「大溪鮮蝦月亮蝦餅」、「脆米金湯燴魚生」、「新加坡七彩撈魚生」，由資深廚藝團隊在現場大秀精湛料理功夫，賓客除了能大飽「眼」福，同時也能享受第一時間料理完成的鮮美佳餚。

此外，「春夏豪禮週週抽」即日起重啟，凡於MU TABLE自助餐廳享用午餐、下午茶或晚餐，單筆消費滿2,000元即贈抽獎券一張、消費滿4,000元贈抽獎券兩張，以此類推，每周一都將抽出一位幸運兒，有機會獲得精美3C產品，像是iPad Air或iPad、豪華家電如70吋電視、寒舍集團姊妹飯店等五星級飯店住宿券，甚至是有機會抽中日本來回機票，為出國旅行做準備！週週不同好禮，獎項詳見官網頁面。