「2022台北國際食品系列展」6月22日於南港展覽1館、2館隆重登場，匯聚23國、3,105個攤位參展，參展種類十分多元，包含各國美食、餐飲設備、食品加工、包裝材料與包裝機械等。其中，最令人注目的是「美國肉類出口協會」(簡稱美國肉協)首次與「台灣農畜產工業股份有限公司」(簡稱台畜) 攜手合作，特別選用美國拿可牛肉(knuckle)結合台灣知名小吃，推出3款方便食用的秘香炸牛、陳香老滷牛及粹釀牛肉燥冷凍料理包。美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡表示，此次是30年來首次與台畜聯合推出新品，期盼未來能持續透過台畜的加工專業，讓美國牛肉在台灣有更好的發展。

(左至右)美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡、台灣農畜產工業股份有限公司董事張可欣、台灣農畜產工業股份有限公司副董事長張嵐欣、美國肉類出口協會駐華辦事處資深行銷經理孫開聖。(業者提供)

美國肉類出口協會駐華辦事處資深行銷經理孫開聖表示，先前牛肉價格上漲，但台灣經濟狀況不佳，消費力被侷限，因此這次與台畜合作，選擇成本較低的美國拿可牛肉，也就是後腿內側前端，結合台灣特色小吃，研發3款新品。20年前，台灣每人每年會吃掉3公斤牛肉，現在增加至7公斤，顯示需求量龐大，未來會陸續開發不同牛肉部位並研發新產品，滿足消費者需求。

本次選用美國拿可牛肉與牛五花，結合台灣在地口味推出3款新品，包含秘香炸牛、陳香老滷牛及粹釀牛肉燥等冷凍料理包。(業者提供)

一般人對於美國牛肉的認識，多數局限於沙朗、菲力及丁骨等牛排常見部位，但美國拿可牛肉因脂肪含量較低，肉質纖維分明細緻、口感軟嫩多汁，成為消費者最經濟實惠的新選擇。台灣農畜產工業股份有限公司食品研發經理呂宣嫻表示，當初的想法是要將台灣既定美食印象導入美國肉品，無違和地連結台灣味，因此以大街小巷及夜市美食發想。夜市必吃的美食之一就是排骨酥，因此推出秘香炸牛；大街上一定會有牛肉麵等麵店，牛肉麵不可或缺的就是大塊牛肉，麵店也會有牛肉切盤，故推出陳香老滷牛；至於小巷絕對會有平民美食肉燥飯，於是選用富含油脂的牛五花製成粹釀牛肉燥。

本次選用美國拿可牛肉與牛五花，結合台灣在地口味推出3款新品，包含秘香炸牛、陳香老滷牛及粹釀牛肉燥等冷凍料理包。(業者提供)

3種新品各有特色 美牛結合台味蹦出新滋味

至於本次的新品開發，擁有35年肉品加工與技術經驗的台畜佔有重要角色。他們秉持「吃得安心」為產品開發原則，在食品安全的基礎之上，做出令人吮指大動的產品。研發團隊以代代累積半世紀的經驗，以多樣料理展現出拿可牛肉的特色。《陳香老滷牛》利用拿可牛肉肉質多汁軟嫩、富有嚼勁之特色，搭配以10多種辛香材料與中藥材調製成的秘製老滷配方，低溫冷滷5小時，味道甘甜香醇，肉質不柴有嚼勁，怎麼吃都不膩。

《秘香炸牛》一樣選用美國拿可牛肉，以台灣夜市小吃排骨酥為發想，將其去骨、裹粉，並以秘方香料長時間按摩入味，將鮮美全部封存到肉質裡，並切成適口的厚度及大小，忍不住一口接一口，外酥內嫩的多汁滋味，令人越吃越涮嘴。滷肉燥是台灣美食中常見的配角，也是畫龍點睛的精髓，《粹釀牛肉燥》則是選用美國牛五花，使用乾鍋爆香，再結合10多種辛香料及中藥材，加上獨門特製的香辣配方，細火精燉，每一口皆能感受麻香過癮的滋味，完美襯托出美國牛五花濃郁風味，不論拌麵、拌飯都能吃到厚實肉感，真材實料，回味無窮。

處長吳秋衡表示，牛肉共有48個部位，目前推出將近10個部位，也都是當季最合理價格，但現今通膨問題造成價格波動、產品不穩定，因此現在朝產品穩定與價格合理為第二次導向。他認為，牛肉不應被侷限在同一個定位，像是只能做牛排、火鍋或燒肉，而是要全面了解不同牛肉部位適合哪些客層及通路。他說，明年預計推出外側腿肉，將命名為「菲瑞牛排」，特色是肉塊平扁、纖維組織少，適合切薄片食用，目前正尋覓適合的生產業者，希望美國牛肉能持續達到產品擴充性與深度性，讓每個人都能夠接觸到不同面向的美國牛肉。