台北市長柯文哲。（粘耿豪攝）

首都之戰腳步近，外傳民進黨下周將徵召衛福部長陳時中參選北市，台北市長柯文哲今稱，自己比較關心陳時中走後誰來接任防疫指揮官，現階段疫情趨緩沒錯，但後面還有很多事要處理；至於副市長黃珊珊何時請辭參選，柯則強調黃的情況和陳不同，因為北市防疫還有他在罩，就算黃出去選也不影響。

柯文哲上午出席台北市社福盃輪椅體育舞蹈公開賽暨國家代表隊選拔賽活動，對於陳時中下周可能參選、黃珊珊何時請辭一事，他認為，陳時中參選還牽涉到一個問題，那就是「防疫指揮官到底要怎麼解決？」他比較關心的是這個。

雖然陳時中在中央當防疫指揮官，黃珊珊則是北市副指揮官，狀況似乎有點雷同，但柯強調，台北市的狀況不一樣，雖然他釋出很多機會讓黃去談防疫，但每天的防疫會議他都會親自出席，今天亦然，所以黃珊珊若要出去選，不至於會影響北市的防疫工作。

不過，柯近一步強調，但中央是防疫指揮中心，如果陳時中要下來選，第一個要問是指揮官誰來接，這個要先搞清楚；此外，現階段疫情趨緩沒錯，但每天死亡人數也沒有少於100人，這還是要注意，另外有關6個月到5歲要打疫苗該怎麼做，都還要討論，所以防疫雖然接近尾聲，但後面還有很多工作要處理。

至於黃珊珊參選是否該先行辭職？柯則說，黃不太可能最後半個月、1個月才辭職請假，那樣也太過分，不過作為一位候選人還是有主體性，自己會尊重對方的想法，我會去下指導棋，說什麼時候應該辭職出去選，目前就是給對方鼓勵、幫忙和加油。