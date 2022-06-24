新店安康路民宅倉庫火警 火勢已撲滅無傷亡 11:562022/06/24 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新店區民宅1樓起火，無人員傷亡。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新店區民宅1樓起火，無人員傷亡。（王揚傑翻攝） 新北市新店區安康路三段某棟3層樓民宅，今（24）日上午11時許1樓倉庫不明原因起火，新北市消防局獲報，派遣大批人車趕往救援，經查確定屋內無人受困，火勢於11時28分撲滅，燃燒雜物面積約20平方公尺，起火原因已由火場鑑識人員調查。 兄弟大飯店驚傳火警 2樓廚房竄濃煙 疏散百名房客 直升機墜毀零件噴民宅砸破門 屋主嚇壞：以為遭尋仇 板橋後埔國小變電箱突冒煙 校方急疏散350人 #安康路 #火勢 #撲滅 #新店 #民宅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 機件噴飛砸穿民宅鐵捲門 海軍S-70C直升機墜毀瞬間竄濃煙 18:182022/06/22 社會 熱翻天＋產業用電暴增 尖峰用電量 續創新高 04:102022/06/23 財經要聞 台中民宅深夜惡火 前老議長劉火旺之子、看護命喪火窟 07:292022/06/22 社會 交通「任意門」大台中轉運中心開工 11:252022/06/24 寶島 反潛機疑旋翼片脫落 重摔4傷 04:102022/06/23 政治要聞 11養殖場檢測報告難服眾 陳吉仲：原始檢測資料下午公布 12:442022/06/21 生活 不同新北處置方式 桃市府：恩恩案前派車就免衛生局同意 21:002022/06/22 生活 2022誰來做老大》台中市議員 民眾黨中市缺母雞 11議員參選人聯合造勢 04:102022/06/23 政治要聞 前妻節目大爆童仲彥「一夜11次」又家暴 主持人何篤霖慘挨告 11:382022/06/24 社會 北市男半夜大吼大叫擾鄰！警消強制送醫意外查獲毒品 18:482022/06/22 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。