新店區民宅1樓起火，無人員傷亡。（王揚傑翻攝）

新北市新店區安康路三段某棟3層樓民宅，今（24）日上午11時許1樓倉庫不明原因起火，新北市消防局獲報，派遣大批人車趕往救援，經查確定屋內無人受困，火勢於11時28分撲滅，燃燒雜物面積約20平方公尺，起火原因已由火場鑑識人員調查。