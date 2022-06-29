詢問這個狀況該找什麼店家處理 謝謝🙏 由王建凱發佈於 2022年6月29日 星期三

沙鹿區南陽路一處三合院下午雨勢正大時淪為水鄉澤國，市長前來勘察，所幸水來的快、去的也快。(民眾提供)

台中市今天下午下起雷暴雨，山城及海線遭到間歇性大雷雨沖刷低窪地區嚴重積水。沙鹿區南陽路一處三合院大雨嚴重積水成水鄉澤國，市長盧秀燕於晚上7時許和建設局長陳大田、水利局等勘察民宅淹水，關心與慰問民眾受災情形，並指示市府相關局處協助解決。

沙鹿居民今天在臉書沙鹿之美PO出多處淹水照片，居民說上月也曾大淹水，今天沙田路與光華路口再度淹水，看到淹水情形只有厭世，沒有改善只有更慘；也有人慶幸自己住的地方沒淹水；更有人擔心，颱風季節還沒到已淹水嚴重，難道數年前鎮南路與台灣大道洪流滾滾的慘狀，又要重新上演。

沙鹿之美臉書，還有民眾PO出三條圳的河水，在大雨過後變成「洪流滾滾」，網友驚呼「太紅了吧」，有人質疑上游水土保持問題，可能大雨將紅土沖下來的結果；相關水保單位應該「溯源緝兇」，還有民眾家中的水從牆壁的網路線孔流出來，請教「這個狀況該找什麼店家處理？」。

沙鹿區南陽路一處三合院大雨積水，市長盧秀燕於晚上7時許和建設局長陳大田、水利局等勘察民宅淹水情形。(民眾提供)

沙鹿區南陽路一處三合院大雨積水，市長盧秀燕於晚上7時許和建設局長陳大田、水利局等勘察民宅淹水情形。(民眾提供)

市長盧秀燕今天晚上7時38分，在建設局長陳大田及養工處長、沙鹿區長、南勢里長等人陪同下，到沙鹿區南陽路一處三合院勘察民宅淹水情形。附近民眾說，該三合院下午雨勢正大時，因地勢低窪嚴重淹水淪為水鄉澤國，市長特前來勘察，所幸水來的快、去的也快，市長到時水已退去。