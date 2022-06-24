歐洲領袖

今天正式接受烏克蘭成為歐盟（EU）候選國，猶如再向毀滅性軍事侵烏的俄羅斯發出信號，表明歐盟已視烏克蘭未來終將投入民主西方的懷抱。

「紐約時報」認為，儘管烏克蘭加入歐盟可能得花10年甚至更長時間，但讓烏克蘭能成為候選國的決定既是向基輔發出強力相挺的信號，也是譴責對十餘年來阻撓烏克蘭投向西方的莫斯科。

何時能獲准加入歐盟則取決於候選國的準備情況，候選國需在制度、民主、經濟及法律規範等層面與歐盟契合，一般來說需費時10年才能加入；土耳其是一特例，當候選國已21年，但獲准加入的機會仍不高。

歐盟與烏克蘭關係是在2013年出現戲劇化轉變，當時親俄的烏克蘭總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）據傳在莫斯科壓力下中止與歐盟協商簽署指標性的政治與自由貿易協議，烏克蘭親西方陣營旋即發起連串大規模示威。

烏克蘭親俄政府2014年2月在示威風潮下倒台，克里米亞後被俄國兼併，同年親西方的基輔新政權與烏東親俄民兵開戰並烽火連年，也埋下俄烏衝突種子。外界認為今天歐盟接受烏克蘭成為候選國，象徵2014年基輔的獨立廣場示威和流血終於有了一大具體結果。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱獲得歐盟候選國是「成為獨立國家30年以來，歐盟為烏克蘭所做的其中一次最重要決定」。

澤倫斯基在社媒Telegram寫道：「這是在我們這個時代，也恰逢俄國侵烏戰爭背景下，朝著加強歐洲邁出的偉大一步，考驗我們維護自由和團結的能力。」

紐時指出，俄烏戰爭迫使歐盟外交、國防整隊，相關領域過去在政治上紛擾連連，也沒有法律解決途徑。儘管不能替代北約，但歐盟可能在未來幾年也發展成軍事聯盟，屆時烏克蘭可能已完成入會。

英國廣播公司（BBC）也認為，賦予烏克蘭候選國是歐盟向莫斯科傳達的有力信號：布魯塞爾與基輔都不接受俄國總統蒲亭所要的歐洲秩序。

歐盟執委會表示，成為候選國後的加入程序取決於改革成效，一切按規定辦理，在候選國端出具體改革前，歐盟不會展開正式入會協商，具體改革須包含強化法治、打擊貪腐；歐盟執委會要在2022年底先做一次檢視。

與烏克蘭雀躍成功取得候選國形成反差的是巴爾幹半島一些苦等多年的國家。阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）要基輔別高興太早，「北馬其頓已當了17年候選國，沒記錯的話阿爾巴尼亞也當了8年，所以囉，歡迎烏克蘭」。

北馬其頓總理科瓦切夫斯基（Dimitar Kovacevski）也再次對加入進程遙遙無期表達不滿。

北馬其頓與阿爾巴尼亞遲無法入會主要在於保加利亞從中作梗，但其他一些候選國則卡在還沒看到必要的改革。

不過烏克蘭的歐盟特使告訴BBC，他們不吃排隊這套，把烏克蘭加入歐盟的努力回溯自雙方簽署結盟協議的2014年，想證明烏克蘭不是「插隊」。