林園區中汕段14-1地號等共約11公頃土地目前荒廢中。（林岱樺服務處提供／高雄洪靖宜傳真）

高雄林園區中汕段約11公頃土地，因被林園工業區包圍，加上曾多次發生漏油事件，汙染水質，居民無奈之下，早早把正在進行養殖漁業的漁塭填平。目前該塊地荒廢，地主希望政府能將土地徵收，向立委林岱樺陳情，目前該案將參照五福里案例，進行可行性評估。

林園區中汕段14-1地號等共約11公頃土地，因被林園工業區所包圍，石化工廠林立，且僅有一條一台車通行的聯外道路，加上林園中油廠曾多次發生漏油事件，汙染水質，居民無奈之下，只能把正在進行養殖漁業的漁塭填平。

加上該地在人工濕地旁，且位於淹水潛勢區、臨近林園大排水溝和高屏溪出海口，土地的使用上本來就受到法規和環境上嚴苛的限制。

約有26位土地所有權人向立委林岱樺陳情，希望能將土地徵收，這個月15日林岱樺與經濟部王美花部長、工業局呂局長正華、中油李董事長順欽現勘，但因為該範圍屬環境敏感區位，基地內大多屬淹水潛勢，主持會議的林岱樺，最後結論以報編產業園區，8個月內進行可行性評估報告，並參照林園工業區五福里案例變更為產業園區來推動。