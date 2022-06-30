南韓女神潤娥（林潤娥）是女子天團「少女時代」成員，「顏值擔當」的她外型甜美氣質清新，出道多年人氣始終居高不下，在全世界都有不少死忠粉絲。近日有網友挖出潤娥多年以前的照片，並將之與如今她的模樣做成對照圖，其間「超驚人變化」讓網友看傻直呼：「她是人類嗎？」

有網友日前在韓國知名論壇theqoo以標題「潤娥的照片竟然間隔nn年」發文，並PO出一系列潤娥相隔數年的容貌變化對照圖；從畫面中可見，歲月幾乎沒有在潤娥的臉蛋上留下痕跡；其中一組照片分別是在2011年與2022年拍攝，可明顯看到即便11年的光陰匆匆流逝，但潤娥如今的容貌依舊與過去相差無幾，身材與臉蛋都保養得相當完美。

潤娥11年過去臉蛋無變化，讓網民看了全驚呆。（圖／取自韓網theqoo）

粉絲們看到照片後紛紛表示已驚呆：「她的時間是倒流的嗎？」、「感覺她會一輩子都很漂亮」、「真的是每天漂亮」、「始終如一的美麗」、「她不是人類吧？根本是CG（漫畫遊戲裡的二次元美女）」、「為什麼她都不會變老？」、「對照圖根本一模一樣啊～」、「起雞皮疙瘩了…」。

少女時代自從單飛不解散後，各自在演藝圈發展闖出一片天，近日潔西卡登上大陸綜藝《乘風破浪》，與一眾華人女神較勁唱跳歌藝；而女神潤娥則戲約不斷，接連演出電影《奇蹟：給總統的一封信》及《極限逃生》，因展現出精湛演技而受觀眾好評；近期因為又面臨少女時代回歸準備期，讓潤娥在日前發文表示：「照著計劃進行中，需要充電」，並附上海邊絕美風景照，透露因工作繁忙而需休息，讓粉絲紛紛打氣：「加油」。