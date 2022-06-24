特力（2908）集團零售體系特力屋、HOLA特力和樂首度進駐雲林斗六展店；特力集團指出，此次以租地自建獨立賣場搶雲科市場，全棟600多坪賣場於24日開幕，提供在地居家裝修中心，有助零售體系營收再添新動能。

特力屋、HOLA雲林斗六店，主要看好科技名廠進駐投資，帶動虎尾、斗南與斗六地區房市蓬勃發展，居家需求持續暢旺，特力集團選於緊鄰學區與人潮匯集精華區斗六市，打造兩層樓獨立街邊賣場，全棟逾600坪規模，上萬種商品，一樓特力屋居家裝修中心，由專案管理師免費提供一對一專業諮詢，解決裝修大小事。

HOLA則以「共憩、餐廚、寢臥、主題」四大主題進行陳列規劃，並融入雲林人文物產元素點綴，並設「家的企劃師服務區」，持續搶攻在地居家需求。

累計台灣零售體系，特力屋通路大型店27店及社區店25店、和樂台灣26店、Crate＆Barrel有3店、hoi!好好生活則有8間實體門店；隨著疫後新常態來臨，下半年持續加速展店，有望推升零售持續正成長。