高雄市以住代護眷村保存計畫9年成績卓然，今年升級推出「十年駐村」計畫，上週辦理首次提案複審。集結各領域專家而成的評審團，陸續在建業、黃埔兩處眷舍進行歷時近20小時馬拉松式現地審查，由通過初審提案者分別於提案房舍內向評審簡報未來創業的營運與房舍修繕規劃，審查過後媒合包括書店、餐廳、私廚、民宿、婚攝、文創等各項產業共17戶，展現業界多元蓬勃的生命力。

王文翠表示，首次升級推出的「十年駐村」計畫，進駐期長達10年，為了對未來眷村整體發展與各別進駐計畫進行完善的把關，由文化局組成包含文創產業、品牌營運、建築、結構、消防安全與文化資產保存等專業組成全方位評審團，針對營運模式、空間配置裝修、修繕計畫構想及經費預算預估等內容，進行書面初審與實地複審兩輪詳細的綜合評選。最終成功媒合左營建業新村11件、鳳山黃埔新村6件，共17間房舍在計畫首月即媒合成功。

緊接著即將於7月8日截止收件的「五年駐村」計畫，是由於「十年駐村」計畫五月釋出近百戶眷舍開放申請時，便吸引近千人至眷村現場看屋，首月僅二十多天申請期即收到44件投件申請，因而後續加碼釋出的54戶五年駐村計畫。五年駐村計畫的房舍，經過前一代以住代護的五年修繕居住維護至今，現在開放第二個五年駐村申請，已熟成的房舍更適合短期營運規畫的新創或青創業者利用營運。

此次審查委員之一南台科大創新產品設計系副教授王文雄提到，以住代護是很好的實踐地方創生的計畫，形成一個有機的眷村是全國少見的，讓民間的提案與活力自行形塑出不同的村落文化與運行方式，這次的評選看到了這個村落未來更多元的可行性。機電消防專業的委員正修科大副教授金鴻展表示，這次提案超過八成的申請者都很認真與專業，他們所提出的計畫不僅帶著他們創業的理想創意，更兼顧了老屋修繕所必須面對管線、消防安全等專業，讓我們看到以住代護計畫的申請者對長遠的規劃。

文化局表示，此次以住代護是史上最大規模眷村進駐計畫，「十年駐村」持續徵件並月月收件。「五年駐村」則是針對前一期以住代護到期的54間房舍徵件，在前人的修復上，免再修繕的日式庭院眷舍將是青創與新創最好的選擇，收件到7月8日截止，邀請有志入駐眷村創業的夥伴一同加入，共同成為新的眷村守護者。