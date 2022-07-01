路透報導，中國南方航空股份有限公司（簡稱﹕南方航空）計畫斥資122.5億美元向空中巴士公司購買96架飛機，擴充其機隊，以備新冠疫情後旅行需求迅速恢復。

南方航空今天（1日）表示，公司計畫購買A320NEO系列窄體飛機，這些飛機可能在2024年至2027年交付。購買這些飛機料將提升運力約13.0％。

空中巴士預計在2024年將交付30架，2025年交付40架，2026年交付19架，2027年交付7架。 總共96架。

南方航空表示，董事會認為，這次購買飛機符合該公司第14個五年計畫中規定的機隊戰略，這將有助於提高公司的競爭力。

除了向空巴購買外，南方航空公司也是波音的頂級客戶，波音未來三年將交付103架波音737 MAX噴氣式飛機給南航。

與許多同行一樣，南方航空受到了新冠疫情的嚴重衝擊；限制世界各地的商務和休閒旅行。但隨著各國開始放寬抗疫限制措施，航空旅行業正在復甦。